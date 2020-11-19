Годовая инфляция в октябре выросла в большинстве российских регионов и находилась в диапазоне от 2,1% на Чукотке до 5,9% в Республике Коми. В среднем по России инфляция составила 4%. В динамике цен на продовольствие и услуги сохранились заметные региональные различия, отмечается в материалах Банка России.

«Повышение инфляции в значительной мере было связано с общероссийскими факторами, носящими временный характер. Это ослабление рубля, повышение мировых цен на экспортируемое Россией продовольствие, снижение урожая масличных культур и сахарной свеклы. Рост цен ограничивался сдержанным спросом, расширением производства зерновых культур и продукции животноводства, регулированием цен в отдельных сегментах рынка», — отмечается в обзоре.

Под влиянием ослабления рубля в большей части субъектов Федерации продолжили увеличиваться годовые темпы удорожания непродовольственных товаров.

Годовая продовольственная инфляция в октябре также повысилась в большинстве регионов: максимально — в Южном федеральном округе под влиянием ускоренного роста цен на сахар, растительное масло, мясопродукты.

Заметные региональные различия сохранились и в динамике цен на услуги. Они складывались под влиянием разнородных временных факторов — ограничений на зарубежные поездки, дополнительных мер по регулированию тарифов, колебаний спроса, ухудшения эпидемической ситуации. В большинстве регионов годовой рост цен на услуги замедлился. В Сибирском федеральном округе прирост годовой инфляции в октябре был наименьшим среди федеральных округов — во многом за счет динамики цен на воздушные перевозки (проведение различных акций для восстановления пассажиропотока) и услуги связи (снижение спроса после ослабления ограничений).