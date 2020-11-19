Совкомбанк снизил процентные ставки по программе ипотечного кредитования «Новостройка», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь при сумме кредита от 5 млн рублей можно приобрести квартиру или апартаменты в новостройке со скидкой 0,25%. Таким образом минимальная процентная ставка составит 7,9% при первоначальном взносе 50% и сумме кредита от 5 млн рублей.

Клиент также может воспользоваться дополнительными предложениями банка по снижению процентной ставки на полный срок кредитования.

Банк также продолжает принимать заявки на кредиты в рамках программы с государственной поддержкой «Новостройка с господдержкой — 2020» по льготной ставке 6,49%.

