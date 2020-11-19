Объединенные Арабские Эмираты повысили градус напряженности в отношениях со своими нефтяными союзниками — Саудовской Аравией и Россией, государство рассматривает идею выхода из альянса ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Официальные представители ОАЭ публично не сигнализировали о том, что государство планирует выход из ОПЕК+.

«Это необычный шаг, поскольку ОАЭ долгое время избегали публичных конфликтов, предпочитая решать споры за закрытыми дверями, не привлекая внимания. Неясно, является ли предупреждение о возможности выхода из альянса маневром для того, чтобы подстегнуть переговоры об уровне добычи, или действительно рассматривается в рамках обсуждения политики», — говорится в сообщении агентства.

Согласно источникам агентства, напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ росла с конца лета, когда ОАЭ увеличили добычу нефти сверх квоты, предусмотренной в соглашении ОПЕК+, что вызвало предостережения в адрес государства. Теперь ситуация усугубилась на фоне усиливающегося недовольства ОАЭ распределением квот — правительство страны считает его несправедливым.

Агентство также отмечает, что сообщения о выходе ОАЭ из ОПЕК+ появились в весьма затруднительный момент. На фоне пандемии коронавируса, которая угрожает спросу, любые признаки трещин в альянсе могут ухудшить ситуацию на хрупком нефтяном рынке.