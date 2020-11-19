Газпромбанк снизил ставки по ряду ипотечных программ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, базовая ставка по семейной ипотеке опустилась до 4,7% годовых, снизившись на 0,3 процентного пункта. До 5,9% годовых уменьшена ставка по «Льготной ипотеке» и до 7,8% годовых по «Военной ипотеке».

Рефинансирование «Военной ипотеки» также сократилось до 7,8% годовых. Одновременно Газпромбанк снижает на 1,1 п. п. до 0,9% годовых по «Дальневосточной ипотеке». Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.