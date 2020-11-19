Спад российской экономики в IV квартале 2020 года может составить 5% или немного больше. Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в ходе заседания комиссий РСПП финансовой индустрии.

«Наш прогноз на этот год предполагает снижение экономики в пределах 4—5%. По-видимому, будем ближе к верхней границе этого диапазона, то есть ближе к минус 4%. Такая оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится… В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть даже чуть поглубже», — сказал он.

Тремасов отметил, что бурное восстановление, которое было в III квартале, сейчас «берет паузу» в связи с влиянием второй волны пандемии. Тем не менее регулятор не закладывает в базовый прогноз введение жесткого локдауна.

«Это влияние идет как по внешним каналам, так и по внутренним. В наш базовый прогноз мы не закладываем сценариев жесткого локдауна, как это было во втором квартале, тем не менее рост эпидемиологических рисков сам по себе вызывает определенные эффекты самоограничения, что проявляется в снижении потребительской активности, в первую очередь это сейчас проявляется в секторе услуг», — сообщил глава департамента и добавил, что пауза в восстановлении экономики может продлиться до весны 2021 года.

При этом, по мнению ЦБ, вследствие вакцинации во втором полугодии 2021 года можно ожидать новую волну восстановительного роста.

«Если процесс вакцинации к середине следующего года приобретет устойчивый характер и станет понятно, что это работает, то, конечно, во втором полугодии следующего года мы можем увидеть какую-то волну ускорения в этом восстановительном подъеме», — добавил Тремасов.