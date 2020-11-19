Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда». Формирование и ведение реестра онлайн-курсов станет одной из задач, выполнение которых обеспечит система, следует из документа, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«Система обеспечивает выполнение следующих задач: формирование и ведение реестра онлайн-курсов, реализуемых различными образовательными организациями. Порядок формирования и ведения реестра онлайн-курсов устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации», — отмечается в документе.

Кроме того, система обеспечит интеграцию информационных систем образовательных организаций с образовательными платформами, а также организацию централизованного учета результатов обучения на онлайн-курсах и учета образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования.

В соответствии с документом, система создается в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в целях предоставления свободного доступа по принципу «одного окна» для всех граждан к онлайн-курсам. Функции оператора системы будет осуществлять Минобрнауки РФ.