В России количество выданных кредитных карт за девять месяцев 2020 года снизилось по сравнению с прошлым годом на 10,8% и составило 6,86 млн штук. Так, выдано на 406,4 млрд рублей. Это меньше на 18,3%, чем за такой же период прошлого года. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средний лимит по кредитным картам увеличился и в среднем по итогам сентября 2020-го составил 69,1 тыс. рублей, что выше на 3,4%, чем в прошлом году. Совокупный портфель кредитных карт достиг 947,7 млн рублей. Это на 9,3% выше, чем к сентябрю 2020 года.

Уровень риска портфеля кредитных карт (уровень просроченных более 90 дней кредитов) в целом на конец сентября снизился до 6,8% (на 0,79 процентного пункта ниже уровня на 30 сентября 2019-го).

В Москве за девять месяцев текущего года выдано кредитных карт на 7,3 млн рублей (меньше на 42,4%, чем в 2019-м), в Московской области — на 2,7 млн рублей (минус 27,1%), в Санкт-Петербурге — на 2,3 млн рублей (минус 56,7%), в Краснодарском крае — на 1,7 млн рублей (минус 12,6%), в Тюменской области — на 1,7 млн рублей (минус 17,4%).

Средняя утилизация кредитных карт по итогам сентября 2020 года составляет 36,42% и отличается от аналогичного значения прошлого года на минус 2,1 п. п.