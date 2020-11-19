ЦБ установил официальные курсы валют на 20 ноября.

Курс доллара повысился на 33,59 копейки, составив 76,2627 рубля (75,9268 рубля на 19 ноября). Курс евро увеличился на 11,7 копейки, до 90,3484 рубля (90,2314 рубля на 19 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,34 рубля (плюс 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 90,3 рубля (плюс 12 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 76,09—76,56 рубля за доллар и 90,12—90,68 рубля за евро.