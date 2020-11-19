ФНС ожидает снижения поступления налогов по итогам 2020 года на 10% по сравнению с прошлым годом — до 20,5 трлн рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если говорить о результатах этого года, то мы планируем выйти на 20,5 триллиона рублей консолидированного бюджета, это минус 10% к прошлому году. Если мы говорим о том, чтобы отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления, то мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году», — отметил Егоров.

По его словам, поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет по итогам 10 месяцев 2020 года снизились на 11% и составили 16,9 трлн рублей. «В итоге, если во втором квартале у нас снижение поступлений составило 26%, то уже по итогам десяти месяцев поступления составили 16,9 триллиона рублей, я говорю о консолидированном бюджете, это минус 11%», — сказал Егоров.