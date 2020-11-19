Более четверти работающих россиян (26%) боятся потерять работу из-за цифровизации. Такие данные всероссийского мониторинга представил Аналитический центр НАФИ.



В топ-5 регионов по опасениям лишиться работы из-за цифровизации входят Самарская область, Ненецкий автономный округ, Курская область, Москва и Тульская область. В этих регионах у работающих наблюдается отставание по таким цифровым компетенциям, как критическая оценка информации в цифровом пространстве, пользование государственными цифровыми сервисами, навыки коммуникации в Сети, настройка ПО, готовность к саморазвитию в сфере цифровых технологий.

27% россиян полагают, что цифровизация не повлияет на их профессиональную деятельность. В Москве 34% трудоспособных жителей говорят о том, что им требуется на работе обязательное знание информационных технологий. При этом они опасаются потерять работу, если не будут повышать свои цифровые навыки. А 24% трудоустроенных считают, что увольнение из-за недостаточного уровня цифровой грамотности им не грозит, при этом осознают важность обучения информационным технологиям.



«Цифровые технологии уверенно входят в повседневную жизнь общества, становятся неотъемлемой частью бизнес-процессов, производства, тем самым ведут к высвобождению человеческих трудовых ресурсов. Формируется целая когорта «безработных поневоле»: людей, которые должны сегодня активно переобучаться и повышать квалификацию, чтобы встроиться в новую хозяйственную жизнь и стать частью цифровой экономики. Необходимо вести просветительскую и образовательную работу с населением, проводить регулярный мониторинг по выявлению потребностей различных групп трудоспособного населения в формировании компетенций цифровой экономики, в том числе с привлечением работодателей: как показывают исследования, люди с низкой цифровой грамотностью меньше всего мотивированы ее повышать», — комментирует директор направления исследований в сфере человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

