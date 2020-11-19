Подавляющее большинство (88%) глав отделов инноваций в компаниях уверены, что в успешных организациях инновации стимулируются на каждом уровне и внутри каждой команды, но только в одной из шести компаний (16%) заявили, что такой подход уже реализуется. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

Более важным условием для появления прорывных идей руководители считают социокультурное разнообразие в коллективе.

Абсолютное большинство участников опроса полагает, что нужно развивать инновационное мышление внутри компании, а для этого — создавать атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно и готов открыто делиться своими мыслями о том, что можно изменить и улучшить. Также 65% думают, что идеи самих сотрудников эффективнее. Но в реальности чаще инновации инициируются высшим руководством, а сотрудники вовлекаются только на этапе исполнения.