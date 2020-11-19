Россияне избавляются от привычки уходить от уплаты налогов сами, без дополнительных мер принуждения и контроля со стороны налоговых органов, заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы сегодня наблюдаем минимальную сумму, долю налогового разрыва (между уплаченными налогами и суммами, заявленными налогоплательщиками к возмещению. — Прим. ред.), например в НДС, 0,43% от всех оборотов, всех вычетов страны. Такой минимальной цифры мы еще не наблюдали, а качество, то есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит. Даже в такой кризисной ситуации мы все равно наблюдаем очень низкие показатели налогового разрыва – это, мне кажется, особенная ценность», — заявил Егоров.

При этом ФНС, по его словам, за последние годы существенно снизила количество своих проверок. «Главная наша задача, чтобы сейчас людям было спокойно и комфортно работать. Именно поэтому мы и ограничения сделали по взысканию, очень аккуратно к этому подходим, по контрольным мероприятиям, и банкротство по вашему решению перенесено», — отметил Егоров.

Он подчеркнул, что налоговики в своей работе стараются делать основной упор на коммуникации и снижение конфликтности в налоговой сфере. «Мы считаем, что именно за счет этого мы сможем оказывать тот уровень услуг, который людям позволит, по сути, уплачивать налоги самим, а не с помощью каких-то контрольных мероприятий. Для нас это высшая ценность», — заявил глава ФНС.