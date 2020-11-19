Новый налоговый режим для ретейла, который предполагает автоматическую уплату налогов без обязательного представления отчетности в налоговые органы, может появиться в РФ в 2021 году. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на пленарном заседании Всероссийского налогового форума «Налоговая вакцинация экономики», передает ТАСС.

«Я аккуратно скажу, что в следующем году мы уже будем готовы выходить на новый режим. Если нас поддержат Минфин, правительство и Госдума, то, соответственно, мы увидим новый режим, который на основании онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники. — Прим. ТАСС) полностью берет исчисление налогов на борт ФНС», — пояснил Егоров.

По его словам, ККТ сейчас используется в качестве инструмента информирования о состоянии ретейла в России. «Институт ККТ сейчас используется не только и не столько как институт налогового контроля, а во многом как инструмент информирования правительства о состоянии ретейла в стране», — подчеркнул глава ФНС.



Он добавил, что на базе данных ККТ ФНС планировала ввести так называемый режим «УСН-онлайн», при котором торговые компании, использующие упрощенную систему налогообложения и уплачивающие налог с выручки, могли быть избавлены от сдачи отчетности в налоговые органы. «Нам налогоплательщики сказали, что им не очень интересно освобождение от отчетности отдельно по этому режиму. И мы вынуждены были взять паузу для того, чтобы предложить новое решение», — сказал Егоров.