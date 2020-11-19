Фондовые торги в РФ завершились в четверг снижением ключевых индикаторов, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,11% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3 046,49 пункта. Индекс РТС опустился на 1,4% — до отметки 1 258,91.

Акции «Полюса» подешевели на 2,08%, СберБанка — на 1,61%, Mail.ru — на 0,97%, МТС — на 0,72%, «Газпрома» — на 0,63%, «Норильского никеля» — на 0,35%. Бумаги самой Московской биржи выросли в цене на 1,36%, «Яндекса» — на 0,31%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,29%, «Магнита» — на 0,18%.



«На российском рынке в четверг идут продажи. День на день на этой неделе не приходится, и настроение на площадке постоянно меняется: то ли рынок забрался слишком высоко, толкаемый в спину эмоциями, и теперь не знает, что с этим делать, то ли просто собирается с силами продолжать восхождение», — рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в умеренном минусе ввиду ухудшения внешнего фона», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«На данный момент техническая картина подтверждает коррекционный характер снижения, но все же покупателям стоит действовать очень осторожно — рынок находится на перепутье между возобновлением повышения и ускорением падения», — предупреждает она.