Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ожидает в нынешнем году спада в мировой экономике на 4,4%, но в 2021 году прогнозирует ее рост при условии, что начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. Об этом она заявила в четверг на организованном информационным агентством Bloomberg в формате видеоконференции Форуме новой экономики, передает ТАСС.

«Наш базовый прогноз на 2020 год — снижение на 4,4%, — отметила она. — На 2021 год прогнозируется рост в 5,2% исходя из предположения, что к середине года мы будем иметь вакцины и они будут использованы повсеместно в течение 18 месяцев. Сейчас мы видим признаки того, что этот базовый прогноз подтверждается».



«Если вакцины будут быстрее доступны для широкого применения, то это обернется более быстрыми темпами роста экономики в 2021 году, но что еще важнее — обеспечит ускоренный рост в последующие годы», — добавила она.