Спад в мировой экономике в 2020 году вследствие пандемии коронавируса составит около 4,3% по сравнению с прошлым годом, однако в 2021 году ожидается рост в 4,1%. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает ТАСС.

«ЮНКТАД ожидает в 2020 году снижения валового внутреннего продукта примерно на 4,3%», — отметили эксперты. Миллионы рабочих мест уже потеряны, и в случае продолжения кризиса «в состоянии крайней нищеты окажутся еще 130 млн человек». На 2021 год авторы доклада прогнозируют рост ВВП в мире на 4,1%. При этом в промышленно развитых странах ожидаются более слабые темпы экономического восстановления (рост на 3,1%), чем в развивающихся (на 5,7%).

В ЮНКТАД считают, что создание надежных вакцин от коронавируса «не остановит расширения экономического урона, который будет ощущаться длительное время в будущем, особенно беднейшими и наиболее уязвимыми» слоями населения. «Пандемия COVID-19 сильно ранила мировую экономику с серьезными последствиями для каждого», — заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи. Он призвал мировое сообщество заняться решением проблемы «слабостей глобализации, которые привели к быстрому распространению вируса в мире и к неравномерным экономическим последствиям». Вместе с тем, по его мнению, несмотря на «мрачные прогнозы», в современном мире сохраняется возможность для «построения более инклюзивного и прочного будущего».



По словам экспертов ЮНКТАД, нынешний кризис «может стать катализатором для новых, более устойчивых производственных сетей». Он также может дать шанс производству стать более экологичным, говорится в докладе.