Должность финансового директора (CFO, Chief Financial Officer) QIWI PLC с 1 декабря текущего года займет Павел Корж. Об этом сообщили в четверг в группе QIWI, уточнив, что он сменит на этом посту временного финансового директора Варвару Киселеву и будет подчиняться непосредственно главе (CEO) группы Борису Киму, а Киселева останется заместителем CFO по корпоративным финансам.

Как напоминают в QIWI, Корж, обладающий более чем 20-летним опытом в сфере корпоративных и операционных финансов, присоединился к группе в августе 2020 года в качестве финансового директора Киви Банка. До этого он в том числе работал на аналогичных должностях в Ozon и Wikimart.

Павел Корж окончил МГИМО в 1996 году по специальности «международные экономические отношения».



Как сообщалось, в октябре 2019 года должность финансового директора QIWI покинул занимавший ее на тот момент чуть более трех месяцев Владислав Пошморга в связи с личными обстоятельствами.