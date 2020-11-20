Единая биометрическая система (ЕБС) сможет использоваться в ретейле для дополнительной защиты при авторизации на сайтах, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». Это станет возможным после принятия законопроекта о расширении сфер применения системы. Как заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, использование ЕБС может распространяться на все сферы жизни, не обязательно связанные с финансами.

Онлайн-сервис услуг YouDo будет рассматривать подключение продукта с использованием биометрии. Сейчас сервис проводит идентификацию паспортных данных исполнителей, пояснили в компании. Возможность подтверждать личность пользователей по биометрии рассматривает и Profi.ru. Для клиентов преимущества нет, поскольку их идентификацию сервис не проводит, а для аутентификации при входе на сайт технология избыточна, считает представитель компании. В «Авито» отметили, что биометрия как один из способов подтверждения личности пользователей способна стать эффективным способом верификации и одним из инструментов борьбы с мошенниками, которые по очевидным причинам стремятся скрывать свои личные данные.

Оплату по биометрии планируют запустить до конца года Пандемия кратно увеличила число пользователей ЕБС: за последние полгода по биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года.

Сейчас Минцифры готовит эксперимент по использованию учетных данных портала «Госуслуги» для идентификации своих пользователей агрегаторами, соцсетями и сайтами вакансий, напомнил директор по направлению «Цифровое госуправление» организации «Цифровая экономика» Кирилл Емельянов. Он пояснил, что доверенная среда государства будет использоваться для защиты интересов пользователей при совершении различных сделок, таких как покупка и аренда недвижимости, приобретение товаров и услуг, а также при переговорах о трудоустройстве.

По словам экспертов, компании уже анализируют пассивную биометрию — данные о движении мыши, скроллинг, свайпы — для выявления мошенников или вредоносных программ, завладевших аккаунтами клиентов. Использование активной биометрии позволит эффективнее бороться со злоумышленниками.