Граждане в 2021 году могут получить внесудебную защиту со стороны финансового уполномоченного в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений, пишет «Коммерсант». Механизм коснется только новых договоров. Служба обеспечения деятельности финуполномоченного разослала пенсионным СРО, а также в ЦБ проект поправок в закон «О финомбудсмене», которые предполагают упрощенную систему восстановления нарушенных прав жертв неправомерного перевода в НПФ.
Проект поправок в закон предполагает наделение финомбудсмена такими полномочиями, чтобы «обеспечить возможность лица, застрахованного по договору ОПС, восстановить свои нарушенные права в ускоренном упрощенном порядке», отмечается в пояснительной записке. При обращении клиента финомбудсмен должен принять решение в течение 15 дней (срок может быть продлен на десять дней, если требуется экспертиза). Экспертиза подписи на договоре ОПС, по которой будет определяться правомерность, также будет для клиента бесплатной.
Закон обязывает предупреждать граждан о риске потери дохода при досрочной смене организации, которая управляет их пенсионными накоплениями, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают, отметили в Госдуме.
Обратиться к финомбудсмену, согласно поправкам, гражданин сможет только в течение трех лет со дня, когда он «узнал или должен был узнать о нарушении» прав, и этот день был «не ранее 1 января 2021 года». То есть указанная норма не будет касаться массовых нарушений прошлых лет.
В НАПФ поддерживают идею поправок. По словам президента ассоциации Константина Угрюмова, «они заметно облегчили и ускорили бы гражданам процедуру возврата неправомерно переданных в «чужой» фонд пенсионных накоплений». По его словам, к данному документу необходимы поправки сразу в несколько законов в области ОПС. НПФ, нацеленные на активное привлечение, выступают против этой инициативы. Данная законодательная инициатива дестабилизирует практику защиты прав и, в частности, противоречит нормам ГК и закона «О НПФ», пояснили в Национальном НПФ.