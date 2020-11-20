Соотношение среднего размера пенсий по старости и средней зарплаты снизится с 34% в 2018-м до 27% к 2050 году, пишут «Ведомости», ссылаясь на подсчеты ученых из Института социального анализа и прогнозирования (ИСАП) РАНХиГС. Они разработали комплекс мер по увеличению пенсий до 40% от уровня средней зарплаты и двукратному сокращению (до 6—8%) доли лиц с пенсией ниже прожиточного минимума: в первую группу мер — «Меры за рамками пенсионной системы» — входит увеличение доходной базы пенсионной системы за счет роста заработных плат, легализации теневой занятости, обеления конвертных зарплат и снижения неравенства в уровне заработков.
Вторая группа — «Пограничные меры» — предполагает увеличение доходной базы за счет постепенного повышения ставки взносов на 0,5 процентного пункта в год начиная с 2025 года: с 22% до 25% к 2030-му. С 2044 года (по мере прогресса в легализации занятых и зарплат) ученые предлагают перейти к снижению ставки. В эту же группу входят постепенная отмена льгот по страховым тарифам и увеличение предельного размера заработной платы, на которую начисляются страховые взносы, учитываемые в размере пенсии.
В третью группу вошли предложения ученых по изменению непосредственно пенсионной системы, в том числе возвращение к индексации пенсий и введение ограничений на размер выплачиваемой пенсии с учетом заработка.
Эксперт считает, что решить проблему дефицита ПФР пока не получится.
Заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики НИУ «ВШЭ» Евгений Якушев соглашается, что без дополнительных источников финансирования в условиях эрозии фонда оплаты труда пенсионную систему ждет снижение устойчивости, следствием чего станет снижение пенсий; расчеты ИСАП РАНХиГС — необходимый шаг для обеспечения взвешенных и выверенных решений по развитию пенсионной системы.