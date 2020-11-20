Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в новогодние планы российских банков: чтобы защитить здоровье сотрудников, финансисты в этом году решили отказаться от традиционных вечеринок. Сэкономленные деньги пойдут на благотворительность, а праздничное настроение будут создавать с помощью онлайн-активностей, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.

Так, например, Райффайзенбанк решил отменить новогодние мероприятия во всех городах присутствия и отдать деньги на пожертвования. «Райффайзенбанк направит на благотворительность средства, не потраченные в течение года из-за пандемии коронавируса на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране», — сообщили в банке.

СберБанк тоже не планирует проведения офлайн централизованных новогодних корпоративов и мероприятий для детей сотрудников. Кроме него, откажутся от корпоративов «Русский Стандарт», ВТБ, который такие мероприятия не проводит с 2013 года, и банк «Открытие». Корпоративные новогодние мероприятия не проводит и Новикомбанк. Крупнейший банк Крыма, РНКБ, тоже отказался от очного формата их проведения: сэкономленные средства пойдут в том числе на благотворительность.

Некоторые кредитные организации перенесут празднование в онлайн, так планируют поступить банки «Зенит» и «Ренессанс Кредит». А Газпромбанк, например, подготовил целый календарь различных праздничных онлайн-активностей для своих сотрудников, которые будут проходить с середины декабря до середины января. Все желающие смогут научиться необычно украшать елку, поучаствовать в предновогодней битве умов, сварить глинтвейн с шеф-барменом знаменитого ресторана, испечь пряничный домик и многое другое.

Возможность провести онлайн мероприятия сейчас рассматривает и Совкомбанк. Итоговым корпоративным мероприятием у Банка ДОМ.РФ станет стратегическая онлайн-сессия, в ходе которой сотрудников поблагодарят за проделанную работу. Креативную концепцию новогоднего праздника Абсолют Банк пока держит в секрете: в кредитной организации сказали только, что обязательно задействуют творческие таланты сотрудников, а концепция праздника будет плотно переплетена с темой благотворительности.

Новогодний корпоратив Росбанка также пройдет в режиме онлайн.