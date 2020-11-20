📰 В Банке России фиксируют ускорение темпов прироста выдачи банковских ссуд МСП в августе — сентябре 2020 года и снижение просрочки по ним, пишет «Коммерсант» . В то же время исследование настроений малого и среднего бизнеса (индекс RSBI) Промсвязьбанка и «Опоры России» фиксирует уменьшение отказов субъектам МСП в новых кредитах и рост их склонности к инвестированию из-за необходимости приспосабливаться к новым реалиям. Большая доля небольших компаний не может позволить себе или не нуждается в кредитах — по данным ЦБ, кредитуется из них лишь 8%.

📰 В России создадут информационную систему учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества, пишут «Известия» . На днях распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Над разработкой платформы будут трудиться Минфин, Минцифры, Казначейство, Росимущество и другие ведомства. Как пояснили в Министерстве финансов, создание этой системы облегчит контроль за таким имуществом. Сейчас, по словам экспертов, нередко конфискованная собственность оседает у недобросовестных чиновников. Также адвокаты надеются, что наличие единой платформы позволит истцам оперативнее получать информацию об арестованном имуществе, если они хотят оспорить это решение в суде.

📰 Правительство ликвидирует два федеральных агентства, пишет РБК . Об этом рассказали источник в правительстве и собеседник, близкий к одному из профильных ведомств. Функции Россвязи и Роспечати перейдут Минцифры. Изменение структуры — часть озвученной премьер-министром Михаилом Мишустиным задачи по оптимизации системы государственного управления. В рамках оптимизации с 1 января в министерствах и их территориальных подразделениях планируется сократить 5% и 10% должностей чиновников соответственно (в основном за счет вакансий). Реформа начнется 1 января и продлится три месяца.

📰 Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, составил рейтинг самых пострадавших нацвалют от коронакризиса, пишет «Российская газета» . По его словам, верхние строчки занимают представители развивающихся экономик. С допандемического уровня начала года к 19 ноября по отношению к доллару аргентинский песо, бразильский реал потеряли в цене по 34%, турецкая лира девальвировалась на 29%, российский рубль упал на 23%, а южноафриканский рэнд — на 11%. Основной урон в 2020 году получили те валюты, что существенным образом связаны с экспортом энергоносителей, а также денежные единицы стран, на которых оказывалось геополитическое давление.

📰 В Интернете выросло количество мошеннических писем, предлагающих вакцину от COVID-19 или же информацию о ней, сообщили «Известиям» в «Ростелеком-Солар». Теме коронавируса сейчас посвящено 15% от всех писем от злоумышленников, не попадающих в антиспам-фильтры почтовых сервисов. Всего за время эпидемии объем фишинга вырос на 10%. Чаще всего мошенники под предлогом актуальной информации о вакцине распространяют вредоносное ПО. После того как пользователь открывает письмо, компьютер заражается вирусом, который может зашифровать все данные на устройстве, получить доступ к банковским картам и паролям, а также к онлайн-сервисам пользователя.