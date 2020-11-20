Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 049,59 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,36% и равнялся 1 263,38 пункта.

Индекс Мосбиржи пытается уйти в высоковолатильную консолидацию, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, динамика рынка будет полностью зависеть от внешнего фона.

«Фактор пятницы вряд ли сегодня подействует на рынок: особых рисков переноса лонгов через выходные нет, продавать бумаги инвесторы не хотят, а шортов открыто не очень много», — говорит эксперт.