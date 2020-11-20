Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 13 копеек. На 10:11 мск курс доллара снизился на 13 копеек и составил 75,92 рубля, а евро — до 90,17 рубля (минус 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 76 рублей. Доллар предпримет попытку восстановления, однако вряд ли сможет выйти выше 76,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«Рублю вчера не удалось начать новую волну девальвации, снижение курса «россиянина» в первой половине дня было выкуплено во второй. Пара доллар/рубль вновь завершила день около отметки 76. Внешний фон для рубля перед открытием торгов складывается слабонегативный. Снижение американских фьючерсов говорит об уменьшении аппетита к риску, но стабильность пары евро/доллар и нефти не особо подтверждают это. Но все-таки мы не видим особых перспектив роста российской валюты. Да, пара доллар/рубль может сходить под отметку 76, даже дойти до цели своего снижения в 75. Но дальнейшего укрепления рубля не стоит ждать до роста цен на нефть и фундаментального улучшения ситуации в российской экономике», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.