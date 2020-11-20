ФНС разрабатывает технологию, которая позволит гражданам автоматически получать налоговый имущественный вычет при покупке квартиры, не собирая «кипы бумаг». Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава ФНС Даниил Егоров.

«Что касается граждан, физических лиц, то мы сейчас нащупали первый блок возможностей, при котором имущественные вычеты будут предоставляться автоматически. Для этого разработана технология поставки данных от кредитных организаций. Таким образом, покупая квартиру, мы сможем автоматически предоставлять вычет, без кипы бумаг», — сказал Егоров.

По его словам, также сейчас разрабатываются технологии, которые позволят автоматизировать работу по инвестиционным и социальным вычетам. В частности, современные технологии позволяют ФНС знать, какие лекарства покупают люди, чтобы предоставлять соответствующие налоговые вычеты, добавил глава ФНС.