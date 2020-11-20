Работодатели теперь могут онлайн направить документы, запрашиваемые инспектором труда в ходе проверки, а также заявление о снижении категории риска для предприятия. В свою очередь, граждане смогут задать вопрос и получить ответ от виртуального помощника, а также узнать о соблюдении трудового законодательства на предприятии через новые сервисы на сайте ведомства онлайнинспекция.рф , сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роструда.



Как рассказали в ведомстве, сегодня были запущены сразу четыре новых сервиса на сайте инспекции: «Электронная проверка», через которую работодатели могут направить в электронном виде документы, которые запрашивает инспектор труда в ходе проверки; сервис «Категория риска», через который можно направить заявление о снижении категории риска; «Банк предприятий и организаций» для проверки сведений о соблюдении трудового законодательства; чат-бот «Онлайн-инспектор», в котором граждане могут задать интересующие их вопросы.

«Это значительно ускорит и упростит процесс взаимодействия между инспекцией труда и работодателями в рамках контрольно-надзорных мероприятий, что позволит снизить издержки обеим сторонам. Сейчас в условиях пандемии это особенно актуально», — рассказал о сервисе «Электронная проверка» глава Роструда Михаил Иванков, чьи слова передает пресс-служба.

По словам руководителя ведомства, применяемая в сервисе «Категория риска» формула исключает ошибки и субъективный подход. «Если организация не осуществляет потенциально травмоопасную деятельность, не допускает несчастных случаев на производстве, задолженности по заработной плате или других серьезных нарушений, она не попадет в план проверок», — пояснили в Роструде.

Сервис «Банк предприятий и организаций» содержит информацию о предприятии, собранную в единую базу на основе имеющихся данных. «В частности, сведения о соблюдении трудового законодательства работодателем, например случаи производственного травматизма на предприятии и задержки заработной платы. Это позволит получить более широкое представление о потенциальном работодателе или будущем деловом партнере», — рассказал Иванков.

Запущенный в пилотном режиме чат-бот «Онлайн-инспектор» в течение 2021 года будет обучаться на вопросах пользователей, что позволит в дальнейшем повысить качество ответов. Пока же, если чат-бот не распознал запрос, он вызовет своего старшего «коллегу» и предложит пользователю задать вопрос через сервис «Дежурный инспектор». «Для того чтобы чат-бот мог распознавать запросы пользователей, для него были сформированы обучающие и валидационные примеры, для подготовки которых была проанализирована база поисковых запросов пользователей за два последних года», — пояснили в Роструде.