Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 18 ноября составил 320 млн долларов после притока в 255 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). «Российские активы получили высокий приток в размере 320 млн долларов после 255 млн долларов на предыдущей неделе, что стало лучшим результатом за две недели с января», — говорится в обзоре. В том числе приток в фонды акций, специализирующиеся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 130 млн долларов против притока в 40 млн неделей ранее.

«Российские фонды отчитались о крупных притоках, которые получили как традиционные фонды (50 млн долларов), так и ETF (торгуемые на бирже фонды. — Прим. ред.) — 77 млн долларов. Стоит отметить, что мы увидели два фонда (по одному в каждой категории), которые обеспечили второй лучший результат с июля 2018 года: VanEck Vectors Russia ETF (RSX) за неделю получил 97 млн долларов, Pictet (фонд, инвестирующий в российские акции) — 52 млн долларов», — говорится в обзоре.

Таким образом, потоки оказались концентрированными, широкий интерес к российским фондам акций пока отсутствует. По словам экспертов BCS Global Markets, фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) получили 1,3 млрд долларов, при этом большинство страновых и региональных фондов показали чистые притоки, в частности Китай — 4,4 млрд долларов. Инвесторы забрали из индийских фондов 114 млн долларов, из Южной Кореи — 594 млн долларов.