В Совфеде предлагают правительству продлить налоговые льготы для туристической отрасли РФ, до 2023 года снизить ставку НДС при реализации турпродуктов на территории России до 7%, в сфере въездного туризма — до 0%.

Сенаторы рекомендуют правительству ускорить разработку законопроекта «О туризме в РФ», подготовить и внести в Госдуму изменения в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» (в части правового регулирования работы единой информационной системы электронных путевок), говорится в проекте постановления палаты по итогам выступления в Совфеде главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Также рекомендуется доработать план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года с учетом мероприятий по восстановлению туристской деятельности; принять постановления «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий пилотного проекта формирования туристских центров городов субъектов РФ».

В Ростуризме предложили возмещать из бюджета часть стоимости детских путешествий по стране Об этом говорится в презентации руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Кабмину предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров в части упрощения условий получения субсидий в связи с реализацией туристского продукта, а также предоставления субсидий туроператорам на возмещение расходов, связанных с организацией программ внутренних воздушных авиаперевозок (воздушных чартеров).

Правительству также рекомендуется рассмотреть вопрос о реализации антикризисных мер поддержки организаций сферы туризма, предусматривающих предоставление на срок до шести месяцев отсрочки платежа по кредитам, выданным до 1 марта 2020 года, а также субсидирование в размере до 50% затрат на уплату процентов по указанным кредитам.