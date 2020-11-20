Размер административного штрафа для юридических лиц, которые допустили нарушения в сфере хранения и обработки персональных данных, может быть увеличен. Об этом заявил член думского комитета по информполитике Антон Горелкин в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного обработке персональных данных.

«Нарушение в сфере обработки и хранения персональных данных регулируется статьей 13.11 КоАП, штраф здесь до 75 тысяч рублей. Для частных лиц и небольших организаций, например вузов, это нормальный размер штрафа за такое нарушение, а вот для крупных платформ он откровенно мал. И мы совместно с Роскомнадзором прорабатываем эту ситуацию. У Роскомнадзора есть хорошие предложения по дифференциации штрафов, но эта тема для отдельной дискуссии», — сказал Горелкин.

«Безусловно, нужно модифицировать систему штрафов. Я здесь согласен с Роскомнадзором. Штраф в 75 тысяч рублей для крупных платформ — смешные деньги. Здесь, конечно, мы должны повышать эти штрафы в сотни раз для крупных платформ», — добавил депутат.

В Думу внесен законопроект о праве требовать удаления опубликованных персональных данных Если законопроект будет принят, каждый сайт, на котором человек регистрируется, обязан будет спросить, какие из данных о себе пользователь разрешает делать публичными и передавать третьим лицам, пояснил автор инициативы.

Ранее Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца. Документ предоставляет право пользователям требовать от оператора удаления таких данных. Смысл инициативы состоит в том, чтобы каждый пользователь сам решал, какую информацию о себе он готов предоставить интернет-ресурсам и на каких условиях.