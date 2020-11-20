Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам девяти месяцев 2020 года показали доходность 4,8% как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам. Инфляция за этот период составила 2,9%. При этом доходность за III квартал оказалась немного ниже доходности за II квартал, когда рынки бурно восстанавливались после падения, сообщает Центробанк в новом выпуске аналитического материала «Доходность НПФ» .

«Резкий спад финансовых рынков в конце I квартала, вызванный распространением коронавируса, оказался недолгим. Смягчение денежно-кредитной политики основных мировых центральных банков, введение правительствами и центральными банками масштабных мер поддержки экономики и финансовой стабильности и начавшееся в середине II квартала постепенное ослабление ограничительных мер в большинстве стран привели к быстрому восстановлению мировых финансовых рынков», — говорится в обзоре.

Как указывает регулятор, II квартал 2020 года оказался успешным и для российского фондового рынка. Ожидания снижения ключевой ставки и возвращение иностранных инвесторов на российский рынок привели к значительному снижению доходностей госбумаг и повышению относительной привлекательности корпоративных облигаций для долгосрочных инвесторов.

Быстрое восстановление рынков акций и облигаций, инструменты которых составляют основную часть активов НПФ, привело к возвращению положительной доходности как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам. В результате объем пенсионных накоплений и резервов НПФ в конце II квартала 2020 года составил 6,3 трлн рублей и превысил уровень конца декабря 2019 года, отыграв падение I квартала 2020 года.

Вместе с тем в III квартале вероятно замедление роста фондового рынка, допускают в ЦБ.