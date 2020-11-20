Переход к новому налоговому режиму для ретейла, предполагающему автоматическую уплату налогов, станет очень хорошим решением, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров ранее сказал, что новый налоговый режим для ретейла, предполагающий автоматическую уплату налогов без обязательного представления отчетности в налоговые органы, может появиться в России в 2021 году, если такую инициативу поддержат Минфин, правительство и Госдума.

Новый налоговый режим для ретейла может появиться в России в 2021 году Речь идет о режиме, основанном на онлайн-ККТ.

«Всячески поддерживаю такую инициативу, мне кажется, что это очень хорошее решение. Уверен, что все торговые сети, которые работают честно и прозрачно, крайне в этом заинтересованы в отличие от тех, которые «шалят» иногда. Как раз введение такой прозрачной системы поможет не только увеличить сбор налогов, но и привнесет некую справедливость, будет способствовать формированию конкурентной среды», — прокомментировал Гутенев.

«Потому что когда кто-то недоплачивает налоги, а другой платит, это уже неравная конкуренция. Поэтому здесь плюсы и с точки зрения налогов, и с точки зрения улучшения конкурентной среды», — пояснил он.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции процесс цифровизации получил некое ускорение, а ФНС была к этому готова, также считает депутат. «Федеральная налоговая служба является одним из лидеров, может быть, даже самым успешным лидером по цифровизации услуг, и заявление ее главы говорит о том, что готовность уже есть к внедрению нового режима», — допускает Гутенев.