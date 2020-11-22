РГС Банк дополнил тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) новым пакетом услуг «Максимальная скорость». Он подойдет для крупных компаний с устоявшимся ежемесячным объемом банковских операций, сообщает пресс-служба кредитной организации. Таким образом, на сегодняшний день в РГС Банке для юридических лиц и ИП действует три тарифа на расчетно-кассовое обслуживание: «Низкий старт», «Высокий старт» и «Максимальная скорость».

«Пакет услуг «Максимальная скорость» предусматривает бесплатное открытие счета и его обслуживание за 6 тыс. рублей в месяц, а также фиксированную стоимость за использование наиболее востребованных услуг, которая выражена в процентах и зависит от суммы платежа или перевода. При предоплате за несколько месяцев клиентам предоставляются скидки. А если клиент открыл расчетный счет, но не пользуется им, то абонентская плата за пользование счетом взиматься не будет», — говорится в релизе

Все действующие тарифы РКО от РГС Банка включают в себя полный перечень необходимых банковских услуг для ведения бизнеса в части расчетного и кассового обслуживания: открытие и ведение счета в рублях или иностранной валюте, безналичные платежи и переводы, прием и выдачу наличных средств, исполнение срочных платежей, а также продленный операционный день и другие услуги для эффективного ведения бизнеса. Также клиентам РГС Банка в рамках РКО доступны выездной сервис менеджера банка в Москве и Санкт-Петербурге, возможность начисления процентов на неснижаемый остаток по счету и постоянно расширяющийся спектр специальных предложений и бонусов от партнеров.

Выбирая подходящий вариант, следует учитывать потребности конкретного бизнеса, а также активность, которая планируется по счету. При необходимости в любой момент тарифный план можно сменить.