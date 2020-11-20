Энергомашбанк с 20 ноября улучшил условия традиционного сезонного вклада для физических лиц «Волшебные проценты». Максимальная процентная ставка составляет 5,7% годовых.

Вклад открывается в рублях на 367 и 548 дней в сумме от 30 тыс. рублей. При размещении средств на 367 дней процентная ставка составит 5,7%, на 548 дней — 5,6% годовых, сообщает банк.

Напомним, ранее ставки равнялись 5,5% и 5,4% соответственно.

Выплата процентов осуществляется в конце срока. Прием дополнительных денежных средств, расходные операции по вкладу и пролонгация не предусмотрены. При расторжении договора до окончания срока по требованию вкладчика проценты начисляются по ставке вклада до востребования.



Оформление вклада «Волшебные проценты» доступно во всех офисах Энергомашбанка в Санкт-Петербурге для всех категорий вкладчиков.