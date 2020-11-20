Совкомбанк предлагает оформить вклад «Зимняя сказка с «Халвой» — акционный» на Банки.ру с повышенной ставкой. Для открытия депозита на особых условиях необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.



Специальные условия доступны владельцам и активным пользователям карты «Халва». При открытии вклада на 365 день его доходность для таких клиентов составит 6,25%. Ставка по спецпредложению выше на 0,25 процентного пункта по сравнению со стандартными условиями вклада, предлагаемыми банком. Сегодня это очень привлекательные ставки на рынке вкладов.

Повышенная ставка распространяется на сумму вклада до 1,5 млн рублей и действует при условии совершения расходных операций по карте «Халва» в течение всего срока депозита.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей.

«Вклад удобен и тем, что его можно пополнять в течение всего срока на суммы от 1 тысячи рублей, максимальная сумма взносов не должна превышать сумму, равную объему средств на вкладе через десять дней после открытия. А вот расходные операции по нему не предусмотрены», — отмечает эксперт Банки.ру по банковским вкладам Оксана Даниленко.

Накопленные проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

Банк располагает развитой филиальной сетью. Оформить спецпредложение смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Калининграда, Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону и других городов России.



«Выгодная ставка, доступная минимальная сумма вклада, развитая филиальная сеть банка», — перечисляет преимущества спецпредложения Совкомбанка эксперт.