Второй пакет мер поддержки авиакомпаний в правительстве РФ пока не обсуждается, выделенные ранее 23,4 млрд рублей еще не использованы полностью. Об этом в кулуарах «Транспортной недели — 2020» сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Пока нет (не обсуждается), потому что мы пока даже 23,4 миллиарда рублей не выбрали. Более сложная, с моей точки зрения, ситуация в аэропортах. Но у нас летом и в сентябре количество внутренних авиаперевозок увеличилось, соответственно, пошли поступления в бюджеты компаний, — сказал он. — Сейчас ситуация достаточно осложнилась, но не так, как весной [...]. Пока каких-то существенных дополнительных мер поддержки мы не планируем, кроме пролонгации реструктуризации ранее отсроченных платежей для МСП, и это касается транспорта тоже».