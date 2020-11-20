Инфляция в России по итогам 2020 года будет в районе 4%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Транспорт России», отвечая на вопрос об ожиданиях по инфляции с учетом того, что прогноз Минэкономразвития устарел.

«Мы пока исходим из того, что он: а) не устарел, б) мы сейчас предполагаем, что инфляция будет в районе 4%. Где-то в районе 4%. Там плюс-минус какой-то может быть, но не очень существенный… Потому что курс стабилизировался», — отметил Белоусов.

Годовая инфляция в РФ по итогам октября составила 3,99%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020 год — 3,8%.

Банк России прогнозирует инфляцию в РФ по итогам года в диапазоне 3,9—4,2%.