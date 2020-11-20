Пенсионная система России сбалансирована, отказываться от нее было бы ошибкой, считает зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к выплатам пенсий из бюджета и провести «масштабную ревизию» всей пенсионной системы.

«Страшной можно назвать ситуацию, когда пенсии не выплачиваются вовремя, не индексируются. Страха никакого не вижу. Пенсионная система сбалансирована, основана на принципах пенсионного страхования. Отказываться от нее было бы большой ошибкой», — заявила Бибикова в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы Он предложил выплачивать пенсии из бюджета.

Сенатор напомнила, что гарантии по социальным, пенсионным выплатам, их индексации прописаны в Конституции. Бибикова также уточнила, что из 8 трлн рублей, направляемых ежегодно на выплату пенсий, 3 трлн — это трансферты из федерального бюджета. «Предложение вернуться к пенсионным выплатам из бюджета противоречит страховым принципам», — сказала сенатор, добавив, что подобная страховая система действует во многих странах мира.

«Работа Пенсионного фонда требует совершенствования, но не через разрушение, а через улучшение. Надо, чтобы государство развивало эту систему, а не губило», — считает Бибикова.

Она также отметила: «Пусть высказывание (о провале пенсионной системы. — Прим. ред.) останется на совести тех, кто так говорит».