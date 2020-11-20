Российские кредитные организации заработали в октябре около 170 млрд рублей, что на 15% ниже результата сентября, но выше среднемесячной прибыли в последние девять месяцев. Об этом сообщает Центробанк в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2020 года» .

Как уточняется, влияние эффекта переоценки валютных остатков и ценных бумаг в октябре было незначительным.

С начала года прибыль сектора составила 1,3 трлн рублей.

Количество прибыльных банков в октябре незначительно снизилось — до 247, тогда как в сентябре их было 249. На 31 октября 2020 года в России действовали 412 кредитных организаций (в том числе 372 банка), включая 12 системно значимых кредитных организаций.

В октябре 2020 года активы банковского сектора выросли на 0,9% (с исключением влияния валютной переоценки), до 102,2 трлн рублей, в основном за счет вложений в долговые ценные бумаги (плюс 9,6%), прежде всего в ОФЗ, а также роста кредитного портфеля (плюс 1,3%).

В октябре темп прироста корпоративного кредитного портфеля ускорился до 1%, что выше сентябрьского увеличения (0,8%) и среднемесячного прироста в прошлом году (0,5%). Рост портфеля в октябре был полностью сконцентрирован в системно значимых кредитных организациях (плюс 1,2%) и в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (нефть и газ, электроэнергетика, розничная торговля), а также финансированием относительно крупной сделки по покупке пакета акций одной компании. Помимо указанных причин, одним из значимых факторов роста корпоративного портфеля остается проектное финансирование строительства жилья. В целом прирост корпоративного портфеля с начала года достиг 8,7% — это рекордный уровень с 2014 года.

Розничный кредитный портфель в октябре вырос на 1,9%. Повышенный темп наблюдается уже четыре месяца подряд, что связано с восстановлением деловой активности после отмены жестких ограничительных мер, смягчением денежно-кредитных условий, а также с действием льготных программ в ипотеке. Системные банки в октябре кредитовали население активнее (плюс 2%), чем другие банки из топ-100 (плюс 1,2%).

Быстрее растет ипотечный кредитный портфель. По опросам крупнейших банков, месячный прирост в октябре составил более 3% (плюс 3,1% в сентябре). Как и в прошлые месяцы, около 30% выдач было обеспечено программой «Льготная ипотека 6,5%».

При этом прирост потребительских кредитов в октябре, по данным опросов, стабилизировался на уровне около 1% на фоне умеренного восстановления доходов граждан.

По качеству корпоративных кредитов существенных изменений нет. Снижение просроченной задолженности корпоративных заемщиков в октябре составило 0,4%. Розничная просроченная задолженность, наоборот, выросла довольно существенно — на 2,2%, что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года (0,5%). «При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что говорит об общем ухудшении качества портфеля, ожидаемом с учетом ситуации в этом году», — указывают в ЦБ.

Объем средств юридических лиц в октябре сократился на 0,6%. У системных банков снижение было умеренным (0,3%) и полностью обусловлено плановым погашением одним из банков собственных еврооблигаций. Без учета этого фактора объем средств юридических лиц у системных банков вырос на 0,1%. Однако у других крупных банков из числа топ-100 все же произошло сокращение средств юридических лиц (на 1,1%), что было вызвано в том числе значительным объемом налоговых выплат, осуществленных компаниями в октябре.

В октябре вклады населения также умеренно сократились (на 0,3%), в том числе у системных банков — на 0,4%, а у других крупных банков из топ-100 — на 0,2%. Снижение было более существенным (0,8%), если исключить средства на счетах эскроу. На фоне низких депозитных ставок население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты.

Одновременно с ростом вложений в ОФЗ произошел значительный приток в банковский сектор бюджетных средств (плюс 21,8%), в основном депозитов Федерального казначейства, а также банки привлекли средства от ЦБ (плюс 23,5%) за счет операций РЕПО на срок один месяц с обеспечением в виде ОФЗ. «Это временное явление, связанное с неравномерным характером бюджетных расходов в течение года, — поясняют в ЦБ. — По мере их осуществления привлеченные средства от государства и Банка России будут замещены средствами на счетах клиентов».

Источники собственных средств банковского сектора в октябре продемонстрировали сокращение на 307 млрд рублей, до 10,4 трлн, несмотря на полученную банками прибыль, из-за выплаты дивидендов на общую сумму около 457 млрд рублей. Влияние прочих компонентов было незначительным.



Данные по достаточности капитала сектора за октябрь будут доступны позже. По оценке ЦБ, выплата дивидендов в октябре может снизить показатели достаточности капитала примерно на 0,5 процентного пункта.