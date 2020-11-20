Банк ДОМ.РФ к «черной пятнице» предлагает уникальный курс обмена валюты по валютным парам рубль/доллар и рубль/евро. С 23 по 27 ноября клиентам доступен сервис валютного обмена в мобильном банке с минимальной разницей с курсом Московской биржи: 1 копейка — для держателей пакета услуг «Премиальный» и 5 копеек — для остальных клиентов банка.

До и после льготной недели будут действовать стандартные условия сервиса конвертации: обменивать валюту можно с разницей с курсом Московской биржи в 5 копеек для держателей пакета услуг «Премиальный» и клиентов Private Banking и 25 копеек — для остальных клиентов. Ознакомиться с предложением по обменному курсу можно до совершения покупки или продажи валюты в мобильном банке.

«Мы предложили к «черной пятнице» выгодные предложения для всех категорий наших клиентов. Предусмотрены скидки по наиболее востребованным продуктам как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. В течение последней недели ноября будет действовать уникальный курс обмена валюты по парам рубль/доллар и рубль/евро — с разницей к курсу Московской биржи всего в 1 копейку. Данный курс не имеет аналогов на рынке, обмен происходит в режиме онлайн без ограничений по сумме», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Среди других преимуществ премиальных карт банка — бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в России и за рубежом, возможность бесплатного обслуживания и повышенное начисление процентов по вкладам. По картам предусмотрен повышенный кешбэк в размере 10% при бронировании отелей на travel.domrfbank.ru и в размере 5% в наиболее популярных категориях: авиакомпании, аренда автомобилей, турагентства, магазины Duty Free, рестораны и кафе, фастфуд, кинотеатры, музеи, картинные галереи, парки аттракционов, АЗС — с возможностью параллельных ежемесячных выплат до 10 тыс. рублей и до 200 долларов США / евро по каждому из счетов.

Премиальные клиенты банка получают привилегированное обслуживание с персональным менеджером, а также неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов, страхование для выезжающих за рубеж. В пакет услуг также входят дистанционная юридическая и налоговая поддержка, круглосуточный консьерж-сервис, подписка на деловые СМИ, особая программа привилегий визовой поддержки.

Подробнее узнать о пакете услуг «Премиальный» можно на сайте Банка ДОМ.РФ по ссылке.