Банк России расширил круг участников финансового рынка, которые должны передавать регулятору информацию через личный кабинет. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры, не являющиеся кредитными организациями, с 1 декабря 2020 года будут передавать в Банк России отчетность и другие сведения через личные кабинеты», — уточняется в релизе.

«Это позволит оптимизировать процесс обмена информацией между регулятором и участниками рынка», — подчеркивают в ЦБ.



Подробный регламент взаимодействия сторон содержится в указаниях Банка России № 5590-У и № 5588-У .