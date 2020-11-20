Вступление в силу законопроекта с упрощенным порядком выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в обмен на инвестиции в РФ планируется не ранее середины 2021 года, заявили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Вступление в силу данных нововведений планируется не ранее середины 2021 года», — сообщили в МЭР.

Как поясняет директор департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ Минэкономразвития Илья Федоров, основная цель законопроекта — упрощение пребывания инвесторов на территории России. «Мы заинтересованы в инвестициях, инвесторы заинтересованы в контроле над собственным бизнесом, над свободой перемещения, для того чтобы более эффективно вести свою деятельность», — отметил он.

При этом, по словам Федорова, предложенная инициатива не является аналогом «золотого паспорта», когда иностранное лицо может получить гражданство в обмен на инвестиции. «Я бы не стал сравнивать эти две вещи, потому что это не гражданство, это не приобретение гражданства, как это происходит с «золотыми паспортами», это непосредственно виза, которая предоставляется гражданину иностранного государства для пребывания на территории РФ», — подчеркнул он.

В МЭР отмечают, что минимальный уровень инвестиций для получения ВНЖ соответствует международному опыту. «У нас где-то на одном уровне ценовая категория с Германией. Много это или мало? Мы говорим сейчас про бизнес, мы не говорим про приобретение гражданства и пребывание здесь постоянно. Мы говорим про развитие бизнеса, в этом будет заинтересован крупный и средний бизнес, который будет работать у нас», — отметил директор департамента.



Ранее Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан» в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ. Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.