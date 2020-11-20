Курсы доллара и евро продемонстрировали небольшие разнонаправленные изменения к рублю по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,12 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 90,24 рубля (минус 10 копеек).

С начала торгов было проведено 38 тыс. сделок с долларом почти на 2,3 млрд долларов и 5,3 тыс. сделок с евро на 242 млн евро. Диапазоны по курсам — 75,84—76,24 рубля за доллар и 90,08—90,48 рубля за евро.



«Доллар США за неделю упал на 1,4%... Оптимальным все еще выглядит торговый коридор 77—78 рублей, в него «американец» вернется чуть позже. На самом деле сейчас рынок избавился от части эмоций, в пользу рубля сыграла стабилизация цены на нефть Brent в пределах 44—45 долларов и постоянные попытки «черного золота» подняться выше. Кроме того, Минфин провел очередной результативный аукцион по размещению ОФЗ, внутри которого всегда локально есть спрос на рубли, а начавшийся налоговый период поддержал общий интерес к «россиянину». Все это не означает, что рубль стал феноменально интересным и сильным, но на этой неделе фортуна явно была на стороне российской валюты», — рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По ее подсчетам, «евро «похудел» за пять торговых дней на 1,1%».

«Российский рубль в целом успешно удерживает позиции против доллара и евро… Мы пока не видим поводов для смены бокового тренда. Доллар в начале следующей недели будет держаться вблизи 76, евро будет торговаться в диапазоне 90—90,5», — прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

