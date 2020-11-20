В Грузии полиция задержала вооруженного мужчину, который ворвался в здание микрофинансовой организации и удерживал девять человек в заложниках, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента патрульной полиции МВД страны Важу Сирадзе.
«Специальные мероприятия завершены успешно. В результате переговоров и оперативных мероприятий, которые длились несколько часов, все заложники освобождены, а вооруженный человек задержан», — сказал он.
Бывшие заложники, а также злоумышленник доставлены в полицию для дачи показаний.
В пятницу около 17:00 по местному времени (16:00 мск) в отделение одной из микрофинансовых организаций Тбилиси ворвался вооруженный мужчина. По предварительным данным, у него в руках была граната. Изначально он взял в заложники 11 человек, двух из которых сразу освободил. Через несколько часов он стал освобождать людей, после чего полицейским удалось его задержать.
По данным РИА Новости, МВД Грузии после завершения спецоперации по задержанию налетчика сообщило, что заложников было не девять, а 17 (прим. Банки.ру).
Мужчина требовал, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия».