В Грузии полиция задержала вооруженного мужчину, который ворвался в здание микрофинансовой организации и удерживал девять человек в заложниках, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента патрульной полиции МВД страны Важу Сирадзе.

«Специальные мероприятия завершены успешно. В результате переговоров и оперативных мероприятий, которые длились несколько часов, все заложники освобождены, а вооруженный человек задержан», — сказал он.

Бывшие заложники, а также злоумышленник доставлены в полицию для дачи показаний.

В пятницу около 17:00 по местному времени (16:00 мск) в отделение одной из микрофинансовых организаций Тбилиси ворвался вооруженный мужчина. По предварительным данным, у него в руках была граната. Изначально он взял в заложники 11 человек, двух из которых сразу освободил. Через несколько часов он стал освобождать людей, после чего полицейским удалось его задержать.



По данным РИА Новости , МВД Грузии после завершения спецоперации по задержанию налетчика сообщило, что заложников было не девять, а 17 (прим. Банки.ру).



Мужчина требовал, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия».