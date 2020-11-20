СберБанк назвал слухами информацию о его переговорах с владельцем «М.Видео» Михаилом Гуцериевым по совместному развитию онлайн-маркетплейса Goods.ru, сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем слухи», — сказали информагентству в пресс-службе.

Ранее издание The Bell со ссылкой на свои источники написало, что банк ведет с владельцем группы «М.Видео» Михаилом Гуцериевым переговоры о совместном развитии принадлежащего ей онлайн-маркетплейса Goods.ru.

В начале ноября глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что «Сбер» в будущем планирует расширение своей экосистемы, в первую очередь в области e-commerce.



В начале лета агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с подготовкой к сделке, сообщало, что СберБанк ведет переговоры о покупке 30% акций интернет-ретейлера Ozon, чтобы стать партнером холдинга АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционного фонда Baring Vostok. Позднее Ozon в проспекте к планируемому IPO на бирже NASDAQ сообщил, что в сентябре 2020 года разорвал соглашение со СберБанком, однако суть договора раскрыта не была. Вместе с тем в проспекте было указано, что по условиям договора в случае расторжения Ozon должен будет выплатить СберБанку 1 млрд рублей.