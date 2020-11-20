СберБанк продлит «удаленку» до 11 мая 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в банке и собеседник, близкий к банку.

«Решение принято внутри банка», — сказал один из них. При этом иногда сотрудники, работающие из дома, могут при необходимости работать и в офисе, добавил он. Эта рекомендация носит технический характер, чтобы сотрудникам не приходилось несколько раз оформлять режим дистанционной работы, уточнил другой источник.



Пресс-служба СберБанка не ответила на запрос РБК.