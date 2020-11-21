Каждый второй житель российских мегаполисов среди тех, кто сейчас трудятся в компаниях, готов рассмотреть переход на самозанятость на горизонте ближайших пяти лет, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«В опросе приняли участие 5 тыс. человек, которые работают в крупных и средних компаниях в девяти городах России. Согласно его результатам, 54% жителей крупных городов готовы рассматривать переход на самозанятость в течение следующих пяти лет», — подсчитали аналитики.

Среди тех, кто готов рассмотреть работу на себя в формате фриланса или самозанятости, 51% планирует работать по текущей специальности, 43% — поменять сферу деятельности и получить дополнительное образование, 4% — перейти на внештатную работу в текущей компании.

Готовность работать в своей сфере деятельности коррелирует с тем, что самым важным качеством для успеха 71% опрошенных считают высокий профессионализм в своей области. Это одно из двух качеств, которое отметило как значимое для успешного построения карьеры большинство респондентов. Вторым стал высокий навык самоорганизации и тайм-менеджмента, незаменимым его назвали 54% опрошенных.

Как рассказал на этой неделе глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 млн человек, их число увеличивается на 5 тыс. в день.