Онлайн-сервис ВБЦ и Саровбизнесбанк запустили совместный проект — «Экспресс-гарантия». Продукт ориентирован на небольшие компании, выступающие поставщиками в государственных закупках, говорится в релизе ВБЦ.

«Экспресс-гарантия» от ВБЦ и Саровбизнесбанка дает предпринимателям возможность в кратчайшие сроки получить банковские гарантии на обеспечение заявки и гарантийные обязательства в размере от 300 тыс. до 15 млн рублей, а также гарантии на исполнение контракта в размере от 200 тыс. до 25 млн рублей», — сказано в сообщении.



Рассмотрение заявки занимает десять минут, а получить «Экспресс-гарантию» можно за два часа.