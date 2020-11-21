Большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами, их фискальные поступления снижаются, при этом необходимость выделения средств на борьбу с коронавирусом растет, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая в субботу на саммите G20, он отметил, что профинансировать меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы. Однако у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет, подчеркнул президент РФ.

«Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем. Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов — в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», — заявил Путин.