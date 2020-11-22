Всемирный банк (ВБ) считает конструктивными действия главных кредиторов, но призывает делать больше в вопросе облегчения долгового бремени бедных стран. Об этом заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас на саммите G20 в формате видеоконференции. Текст выступления распространила пресс-служба банка.

«Я очень рад видеть прогресс «двадцатки» по вопросам транспарентности долга и облегчения долгового бремени. Приняты важные, позитивные шаги для развития, и я рад наблюдать конструктивную реакцию со стороны главных кредиторов, — сказал президент ВБ. — Последние объявления и обязательства [председателя КНР] Си Цзиньпина полезны и приветствуются. Сокращение задолженности и транспарентность помогут продуктивному инвестированию — ключу к достижению раннего, устойчивого и более продолжительного восстановления».

«Конечно, в этом отношении необходимо сделать больше, как отметили президент [России Владимир] Путин, [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и другие», — отметил он.

По словам Мэлпаса, проблемы с задолженностью наблюдаются все чаще, в частности, в Анголе, Замбии, Чаде и Эфиопии, где в отсутствие постоянного списания долгов прогнозы о бедности остаются мрачными. «Мы должны сторониться того, чтобы делать слишком мало сейчас, иначе [будем] страдать от беспорядочных дефолтов и реструктуризаций долга, как было в 80-х годах [прошлого века]», — считает он.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита выразил уверенность в необходимости дополнительных мер, чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства различных стран. Российский лидер назвал востребованным принятое в апреле «двадцаткой» решение о моратории на долговые выплаты, однако заметил, что инициатива распространяется лишь на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам.