Эксперты фиксируют рост мошеннических операций по всему миру в различных формах. Также велик риск попасть в финансовую пирамиду и потерять немалые средства. Как распознать эту схему, что делать и как компенсировать ущерб — рассказываем в статье.

1. Что такое финансовая пирамида?

Финансовая пирамида — это мошенническая схема получения дохода. Два самых ярких признака пирамиды: обещание нереально высокой доходности и стремление привлечь как можно больше вкладчиков. Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет. Верхушка действительно может заработать. Если вы решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке, — вряд ли это получится.

2. Какие виды пирамид существуют?



Классическая финансовая пирамида. Иногда организаторы не скрывают ее сути. Доводы примерно такие: за счет Интернета появилось много каналов для привлечения новых партнеров, сегодня этот бизнес более успешен благодаря виртуальному пространству.

финансовая пирамида. Иногда организаторы не скрывают ее сути. Доводы примерно такие: за счет Интернета появилось много каналов для привлечения новых партнеров, сегодня этот бизнес более успешен благодаря виртуальному пространству. Пирамида как инвестиционная компания . Мошенники предлагают приобрести ценные бумаги, обещают вкладывать деньги в высокодоходное предприятие, в золотодобычу.

. Мошенники предлагают приобрести ценные бумаги, обещают вкладывать деньги в высокодоходное предприятие, в золотодобычу. Пирамида как кредитная организация . Мошенники могут называть себя, например, «кредитным бюро», «центром финансовых услуг» и могут предлагать услуги кредитования или рефинансирования.

. Мошенники могут называть себя, например, «кредитным бюро», «центром финансовых услуг» и могут предлагать услуги кредитования или рефинансирования. Пирамида как что-то еще: управляющая компания, потребительский кооператив, известная компания.

3. Как вычислить финансовую пирамиду?



У организации нет лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной службы по финансовым рынкам) на ведение заявленной деятельности.

А также можно вычислить пирамиду по другим признакам:

Предложение бонусов за привлечение новых клиентов.

Есть предварительные взносы.

Отсутствие финансовой отчетности, сведений о балансе.

Регистрация фирмы в офшорных зонах.

Отсутствие в договорах каких-либо гарантий ответственности перед вкладчиками.⠀ Страхование инвестиций отсутствует или оформлено на компанию, которая не в состоянии обеспечить реальное покрытие ответственности.

Организация активно рекламируется и публично обещает сверхвысокий доход при отсутствии рисков.

4. Что делать, если уже попал в финансовую пирамиду?



Организаторов финансовой пирамиды можно привлечь к ответственности. За это статьей 172.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, а за привлечение денежных средств и рекламу пирамид участникам — административное наказание по статье 14.62 КоАП.

Составьте письменную претензию в адрес компании. Требуйте вернуть деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в правоохранительные органы, если не вернут средства. Обратитесь в полицию или прокуратуру с заявлением о наличии признаков состава преступления (правонарушения). Подайте гражданский иск «О взыскании вложенных денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда». Соберите документы, которые доказывают, что вы передали (перечислили) деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер. Обратитесь к адвокату, у которого есть опыт в таких делах. По возможности найдите других жертв мошенников и составьте коллективный иск.

5. Можно ли вернуть свои деньги?



Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров может компенсировать потерянные средства, но только пострадавшим от организаций, которые есть в реестре фонда. Вам могут выплатить те деньги, которые вы внесли в финансовую пирамиду, без учета процентов и за вычетом полученных доходов. Максимальная сумма, которую вы можете получить, — 35 тыс. рублей. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и их наследники могут рассчитывать на компенсацию в пределах 250 тыс. рублей.

Чтобы получить выплаты, понадобится оригинал документа, который подтверждает, что вы отдали деньги этой организации. В нем должна быть четко прописана сумма, которую вы внесли. Полный перечень документов лучше уточнить по телефонам фонда или через его онлайн-приемную .

Бонус



Даже если вам показали официальную бумагу, ее лучше перепроверить. Сверьтесь со «Справочником по кредитным организациям» и «Справочником участников финансового рынка» .

Проверить регистрацию компании можно в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России .

С жалобами также можно обратиться в Банк России , в проект «За права заемщиков », в Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз ), в Конфедерацию обществ потребителей (КонфОП ).

А вы попадали в финансовые пирамиды? Как вышли из них? Обращались в полицию?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru